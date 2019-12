Drewniane rzeźby na Woli. "Wykorzystano pnie drzew pozostałych po wycince" [ZDJĘCIA]

Na wolskich podwórkach, w pobliżu placów zabaw i przedszkoli, pojawiły się bajkowe rzeźby plenerowe. Powstały one z pni, które zostały po wycince chorych lub zagrażających bezpieczeństwu drzew. Drewniane figury przedstawiają zwierzęta lub postacie zbliżone do bajkowych. Autorem prac jest Robert Wałaszewski. Każda rzeźba dopasowana została do stanu drewna, jego wysokości, spękań, układu sęków oraz przestrzeni, w której się znajduje. Powstałe w ten sposób ciekawe obiekty mają służyć dzieciom do zabawy.