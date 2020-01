Droga dla rowerów przez most Poniatowskiego zamiast pasa ruchu. Pomysł podzielił mieszkańców

Ścieżka rowerowa na moście Poniatowskiego jest potrzebna. To nie ulga wątpliwości. Przemieszczanie się rowerem na tym odcinku jest nie dość, że niewygodne, to w dodatku niebezpieczne. Ulica jest wąska, dlatego wielu rowerzystów wybiera jazdę chodnikiem. Tam z kolei – szczególnie w okresie letnim – porusza się mnóstwo pieszych. Co więcej, w wielu miejscach wieżyczki mostu powodują zwężenie chodnika do szerokości niecałego metra. Jest to zagrożenie zarówno dla rowerzystów, jak i pieszych. Na „Poniacie” miały także miejsce śmiertelne wypadki z udziałem rowerzystów.

Droga dla rowerów zamiast pasa ruchu

Jednym z pomysłów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok jest utworzenie okresowej drogi dla rowerów. Miałaby być wydzielony na prawym prasie ruchu od PGE Narodowego do ronda de Gaulle’a. Dlaczego okresowa? Ponieważ funkcjonowałaby od 1 czerwca do 30 września. Projekt zakłada dwukierunkową drogę o szerokości 2,5 m. Szacunkowy koszt realizacji to 150 tysięcy złotych.