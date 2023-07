Droga S7 Płońsk - Czosnków. Kiedy lepszy dojazd do Warszawy i nad morze? Czy otworzą w 2023 roku?

Trwa budowa trasy S7 na północ od Warszawy. W tym momencie rozkopany pozostaje odcinek ciągnący się od miejscowości Czosnów do Płońska. To ok. 34 km drogi, która do tej pory miała pod dwa pasy ruchu w każdą stronę. W większości nie były to jednak parametry "ekspresówki". Obecny remont ma to zmienić. Prace podzielono na trzy odcinki:

Płońsk - Załuski (12,8 km)

Załuski - Modlin (12 km)

Modlin - Czosnów (9,7 km)

W tym roku prace stały się uciążliwe dla kierowców, ze względu na objazdy w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego. Zamknięta jest tam główna droga, a kierowcy muszą kierować się górą, wąską drogą boczną. Tworzą się tam ogromne korki. Spore utrudnienia są także w okolicy mostu na Wiśle. Tam drogowcy naprzemiennie włączają drugi pas ruchu w daną stronę, w zależności od natężenia ruchu.