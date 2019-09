Drogi w Warszawie z miesiącami opóźnień. Niektóre już od dawna gotowe, innych nikt nie chce zbudować

Marynarska

Był plan, pieniądze i chęci. Wydawało się, że to wystarczy, by inwestycja została zrealizowana. Jak widać nie zawsze. Ulica Marynarska - główna arteria Służewca Biurowego - miała być gotowa latem 2018 roku. Wykonawca nie wyrobił się, terminy przesuwano. Ostatecznie drogę otwarto w połowie kwietnia, ale wiadukt ul. Postępu nad ul. Marynarską wciąż nie jest gotowy. - WINB przekłada termin rozpatrzenia sprawy do 14 października - mówi nam Małgorzata Gajewska ze ZMiD. Nadzór budowlany do tego czasu nawet nie zajmie się wiaduktem. Potem wyznaczy termin kontroli lub poprosi o uzupełnienie dokumentów. Może się zatem tak zdarzyć, że wiaduktem przejdziemy dopiero w przyszłym roku.

Karczunkowska

Podobnie ślimaczą się prace przy wiadukcie ul. Karczunkowskiej nad linią kolejową, w pobliżu miejsca gdzie za kilka lat wyrosnąć ma osiedle mieszkania plus - Nowe Jeziorki. Tam prace trwają od trzech lat. Karczunkowska to jedyny w okolicy przejazd na drugą stronę kolejowej linii radomskiej. Kolejarze, którzy są odpowiedzialni za tę inwestycję, tłumaczą, że w czasie prac w ziemi znaleźli więcej instalacji niż było to w planach. Ustalenie właścicieli i przełożenie ich miało zająć dużo czasu. Pierwszy termin oddania wiaduktu to początek... 2018 roku. Dziś inwestycja wygląda już na gotową. Biuro prasowe PKP podaje jednak, że zostanie otwarta w październiku. Ale to też nie jest pewne.

Węzły S8

Na pewno mieliśmy za to jechać ekspresową S8 z węzłami w Markach. Samą drogę owszem zimą 2017 roku, ale węzłów dojazdowych wciąż brak. Co więcej, nawet nie zaczęła się ich budowa, choć miały być gotowe równo z samą drogą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) od zimy 2017 naliczała wykonawcy kary na opóźnienia, a wiosną kolejnego roku zupełnie zerwała umowę. W międzyczasie zaczęły się problemy z kolejnymi przetargami. Nikt nie chciał dokończyć budowy za ceny proponowane przez GDDKiA. W ten sposób odwołano przetarg z września i października 2018.