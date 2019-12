Drogowcy sprawdzili bezpieczeństwo na ponad 3 tys. przejść dla pieszych. Nigdzie na świecie nie prowadzono tak kompleksowego audytu

Policja podsumowała okres świąteczny w Warszawie. 598 kolizji, 39 wypadków i 3 ofiary śmiertelne

Święta Bożego Narodzenia za nami. Dla policjantów był to czas wzmożonej pracy. Od piątku do środy na drogach garnizonu stołecznego doszło do 598 kolizji oraz 39 wypadków drogowych, w których trzy osoby poniosły śmierć a 45 osób zostało rannych.