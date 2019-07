Drogowcy zaczęli zwężać Górczewską. Niedługo kierowcy będą mogli korzystać tylko z dwóch pasów. W planach też zwężenie al. Jana Pawła II

W wyniku ubiegłorocznych konsultacji społecznych władze Warszawy zdecydowały o zwężeniu ul. Górczewskiej. Kilka dni temu rozpoczęły się prace, którego efektem będą tylko dwa pasy ruchu na odcinku między al. Prymasa Tysiąclecia a ulicą Młynarską. Ratusz podkreślił, że remont jest konieczny, by ulica stała się bardziej przyjazna dla pieszych i rowerzystów. Plany zakładają bowiem chodniki oddzielone od jezdni pasem zieleni, przejścia dla pieszych wyposażone w sygnalizację świetlną oraz więcej drzew i krzewów. Ponadto przy Górczewskiej przewidziane jest postawienie kolejnych stacji Veturilo.

Z decyzją podjętą przez miasto nie zgadzali się radni dzielnicy Wola i Bemowo. Ich zdaniem, ze względu na niezwykle ważną funkcję ulicy w układzie komunikacyjnym Warszawy, zwężenie lub ograniczenie przepustowości nie jest dobrym pomysłem. Radni podkreślili, że Górczewska pełni ważną funkcję wyjazdową z Warszawy w kierunku zachodnim, jest łącznikiem dojazdowym do trasy S8, a przede wszystkim jest główną osią komunikacyjną dla Woli, Bemowa i Śródmieścia. Władze miasta jednak nie wzięły pod uwagę ich stanowiska.

Zwężenie alei Jana Pawła II

Ratusz otrzymał również zgodę na zwężenie alei Jana Pawła II. Jak informuje Gazeta Stołeczna, na wlocie al. Jana Pawła II do ronda Czterdziestolatka będą cztery pasy ruchu zamiast pięciu. Wschodnia jezdnia al. Jana Pawła II zostanie zwężona o jeden pas od Złotej do ronda ONZ. Powstaną też przejścia dla pieszych wokół ronda Czterdziestolatka: do przystanków tramwajowych w al. Jana Pawła II i przez Al. Jerozolimskie od strony Ochoty.

