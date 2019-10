Dron medyczny nad Warszawą. Będzie dostarczał przesyłki. Czy czeka nas rewolucja?

Jak podaje „Rzeczpospolita”, na początku listopada dron towarowy przeleci nad Warszawą przy wykorzystaniu systemu BVLOS, czyli poza zasięgiem wzroku. To początek rewolucji w przestrzeni powietrznej polskich aglomeracji. Dron będzie całkowicie autonomiczny. Co to oznacza? Że nie będzie nim sterował człowiek, a czujniki i inteligentne algorytmy. Do pokonania będzie miał dystans 8 kilometrów, a lecieć będzie około 150 metrów nad ziemią.

- Hermes, bezzałogowy statek powietrzny (BSP) rodzimej firmy Spartaqs, wzbije się w powietrze w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa na Saskiej Kępie w Warszawie i dostarczy przesyłkę medyczną do Instytutu Kardiologii w Aninie. To pilotaż nowej formy transportu towarów, która ma podbić miasta – informuje Rzeczpospolita.

Drony cargo mają zrewolucjonizować logistykę. Celem jest, aby wykonywały one rutynowe, a nie tylko doraźne misje w przestrzeni powietrznej aglomeracji. Do ich wykorzystywania przymierzają się m.in. Poczta Polska, InPost, a także Amazon.