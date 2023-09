Drucianka w opłakanym stanie. Konserwator nakazał pilny remont. A deweloper... czeka na zgodę konserwatora

Budynki, od lat opuszczone, są aktualne w fatalnym stanie. W sierpniu Mazowiecki Konserwator Zabytków nakazał właścicielowi zabytku przeprowadzenie pilnych prac konserwatorskich i budowlanych. „Ich wykonanie jest niezbędne ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem zabytku” - czytamy we wpisie.

Drucianka to dawna Fabryka Drutu, Sztyftów i Gwoździ na Pradze Północ. Budynki powstawały od 1899 roku. Od początku pracownicy tego miejsca angażowali się w ruch robotniczy. Dowodem na to jest tablica poświęcona Karolowi Wójcikowi, jednemu z liderów ruchu, który pracował właśnie w Druciance. Miejsce przy ul. Objazdowej 1 jest więc nie tylko pomnikiem historii (ze względu na pofabryczne zabudowania), ale także ważnym miejsce w historii ruchu robotniczego.

Konserwator zalecił natychmiastowe prace w budynku portierni, którego stan - jak podaje - jest najgorszy. We wpisie czytamy, że obiekt ten został wpisany do rejestru zabytków w 2010 roku, a decyzja o pilnym remoncie ma „rygor natychmiastowej wykonalności”. Jest też ostateczna, co oznacza, że nie ma od niej odwołania.