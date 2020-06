Dumy Warszawy? Osiedla o których mówi cała stolica. Drugich takich nie znajdziecie w całym mieście

Zwykle drzewa wycina się, żeby móc postawić blok. Tym razem postawiono blok, żeby móc zasadzić drzewo. Bemowo - zbieg ulic Dywizjonu 303 i Łokuciewskiego. To właśnie tam wybudowano jeden z najbardziej charakterystycznych bloków w Warszawie. Jego mieszkańcy mogą chwalić się, że w ich budynku rośnie drzewo. Inwestycja Jardin Bemowo została wybudowana i oddana do użytkowania w 4 kw. 2017 roku. Cały projekt składa się z 82 nowych mieszkań . Budynek posiada 5 kondygnacji naziemnych wraz z parterem oraz 1 kondygnację podziemną. Inwestycję wyróżnia ciekawa i oryginalna architektura. 4-kondygnacyjną bryłę wzbogacono loggiami, wykuszami i balkonami. Kolorystyka elewacji ograniczona do bieli i szarości nadaje budynkowi modernistycznego, ekskluzywnego charakteru. Elementy zielone wraz z drzewem usytuowanym we wnętrzu fasady sprawiają, że Jardin Bemowo nabiera niepowtarzalnego charakteru.

