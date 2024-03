Duże utrudnienia drogowe w Warszawie. W weekend drogowcy i tramwajarze planują prace na Woli i Targówku

Przez Jana Kazimierza tylko w jedną stronę

Prace na Obozowej

Pierwszy etap prac rozpocznie się w nocy z piątku na sobotę, z 15 ma 16 marca i potrwa do piątku 22 marca do końca dnia. Zamknięta zostanie jezdnia ulicy Obozowej w kierunku alei Prymasa Tysiąclecia od skrzyżowania z ulicą Księcia Janusza do ulicy Ciołka. Zakaz wjazdu na ten fragment nie będzie dotyczył dojazdu do posesji.

Kierowcy objadą utrudnienia ulicami Księcia Janusza i Górczewską do Ciołka.

W trakcie budowy przystanku na objazdy zostaną skierowane autobusy linii 129, 184, 197, 201, 249 oraz nocne N45 i N95. Autobusy linii 129 i 249 w kierunku Koła z ulicy Obozowej skręcą bezpośrednio w Ciołka i zakończą kursy na przystanku Dalibora 03, a w drugim kierunku (czyli PKP Ursus i Osiedla Górczewska) pojadą prosto Ciołka do Górczewskiej. Autobusy linii 184, 197, 201 w kierunku północnym pojadą prosto ulicą Ciołka do Obozowej i nią do Księcia Janusza. Trasy linii nocnych N45 i N95 nie zmienią się. W przeciwną stronę wszystkie autobusy będą jechały ulicami Księcia Janusza i Newelską do Ciołka.