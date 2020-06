Duże utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w wakacje. Ochota i Bemowo bez tramwajów przez miesiąc

Od poniedziałku, 29 czerwca do 24 lipca tramwaje nie będą kursowały ul. Grójecką i al. Krakowską oraz przez skrzyżowanie ulic Powstańców Śląskich i Górczewskiej.

Wakacyjne prace torowe w Warszawie. Zmiany na Grójeckiej

Drogowcy z Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych przebudowują skrzyżowanie ulic Grójeckiej, Harfowej i Racławickiej. Jak tłumaczy ZDM, zmiany w tym miejscu poprawią bezpieczeństwo - projekt przewiduje powstanie sygnalizacji świetlnej, dodatkowego przejścia dla pieszych i przejazdów rowerowych. Zakres robót obejmuje również przebudowę torowiska tramwajowego i przejazdu przez tory.

Te prace będą wymagały wstrzymania ruchu tramwajów w ul. Grójeckiej i al. Krakowskiej na odcinku od ul. Banacha do pętli P+R al. Krakowska w okresie od 29 czerwca do 24 lipca. W poniedziałek, 29 czerwca ok. godz. 1.00 w nocy wykonawca prac wprowadzi także zmiany w ruchu. Najpierw wybuduje tymczasowy przejazd przez tory po północnej stronie skrzyżowania. W kolejnym tygodniu zamknie obydwie zawrotki przez torowisko na wysokości skrzyżowania i skieruje ruch na tymczasowy przejazd - kierowcy jadący ul. Grójecką z obydwu kierunków będą mogli tu zawrócić.