Duże zmiany w rozkładach jazdy KM i SKM. Korekta już od tej niedzieli

LINIA S1 i S10 W relacji Pruszków – Otwock przez podmiejską linię średnicową i przystanek Warszawa Śródmieście, pojedzie 19 pociągów SKM S1, a przeciwnym kierunku – 18. Na skróconej trasie, z Pruszkowa do Warszawy Głównej pojedzie 18 pociągów, natomiast z Warszawy Głównej do Pruszkowa – 19. Pomiędzy Warszawą Wschodnią i Otwockiem będą kursowały pociągi SKM S10. Do Otwocka pojedzie 20 pociągów, a w przeciwnym kierunku – 21. Dzięki temu na odcinku Pruszków – Warszawa Zachodnia oraz Otwock – Warszawa Wschodnia pociągi SKM będą kursowały z częstotliwością co około 30 minut. Dodatkowo, w weekendy, 16-17 i 23-24 marca oraz 6-7 kwietnia, z powodu zamknięcia niektórych torów na stacji Warszawa Zachodnia, w relacji Otwock – Pruszków 12 pociągów linii S1 pojedzie przez podmiejską linię średnicową i przystanek Warszawa Śródmieście, a 6 pociągów przez dalekobieżną linię średnicową i stację Warszawa Centralna, z pominięciem przystanków Warszawa Stadion, Powiśle, Śródmieście i Ochota. Zmienią się godziny odjazdów poszczególnych pociągów w obu kierunkach, które ulegną kilkuminutowym przesunięciom w porównaniu z rozkładem obowiązującym w pozostałe dni. Pociągi S10 pozostaną na swojej trasie, łączącej Otwock z Warszawą Wschodnią, ale ich rozkład również będzie się różnił.

LINIA S2 i S20 Pociągi linii S2 będą kursowały na całej trasie, łączącej Sulejówek Miłosną i Warszawę Lotnisko Chopina przez podmiejską linię średnicową. W pełnej relacji, do Sulejówka Miłosny pojedzie 17 pociągów, a do portu lotniczego – 18. Pozostałe, oznaczone jako linia S20, będą jeździły w skróconej relacji z Warszawy Wschodniej do Sulejówka Miłosny. Natomiast dwa ostatnie, wieczorne składy S2 z Lotniska Chopina dojadą tylko do przystanku Warszawa Rakowiec. Z powodu zamknięć torowych przez PKP PLK, od 10 do 15 marca zmienią się godziny odjazdów poszczególnych pociągów w obu kierunkach, które ulegną kilkuminutowym przesunięciom w porównaniu z rozkładem obowiązującym w pozostałe dni. W weekendy 16-17 i 23-24 marca oraz 6-7 kwietnia, z powodu zamknięć niektórych torów na stacji Warszawa Zachodnia, kursowanie pociągów linii S2 zostanie całkowicie zawieszone. Na odcinku Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna będą kursowały pociągi S20.

LINIA S3 Od niedzieli, 10 marca, w dni powszednie do i ze stołecznego portu lotniczego pojedzie 18 pociągów. Część z nich, tak jak dotychczas, będzie kursowała do i z Radzymina, a pozostałe do i z Wieliszewa lub Legionowa Piasków. W dni wolne od pracy pociągi linii S3 będą jeździły na trasie Warszawa Lotnisko Chopina – Legionowo Piaski (po 18 połączeń w pełnej relacji).