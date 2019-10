Dwa rozmiary w 3 tygodnie!

Czym jest Redustim?

Redustim to super nowoczesny zabieg medycyny estetycznej redukujący tłuszcz trzewny, czyli ten, który okala narządy wewnętrzne i jest zarazem najtrudniejszy do zlikwidowania. Jest on odpowiedzialny nie tylko za nadwagę, ale i choroby sercowo-naczyniowe, udary, nowotwory, niepłodność u kobiet i mężczyzn, w szczególności u osób otyłych. Dzięki Redustim wałeczki i oponki dosłownie znikają w oczach! To idealne rozwiązanie dla osób z wysokim BMI, otyłością brzuszną oraz kobiet po ciąży, które chcą wymodelować sylwetkę.

Co daje Redustim?

Redustim to rewolucja w odchudzaniu. Likwiduje nie tylko podskórną tkankę tłuszczową, ale i trzewną, docierając do jej najgłębszych pokładów.

– Nie ma na rynku innego tak skutecznego urządzenia do walki z nadwagą. Zabieg polega na działaniu wolnozmiennego impulsowego pola magnetycznego o niskiej częstotliwości, które powoduje niezwykle skuteczną redukcję komórek tłuszczowych. Po każdym zabiegu widać wyraźnie, jak zbędny cellulit i kilogramy znikają. Finalnie obwód w talii może zmniejszyć się nawet o 6 centymetrów – mówi Inga Kalińska, właścicielka salonu Inga Kalińska Beauty Concierge w Sierpcu.

Jak działa Redustim?

Jedna sesja trwa od 30 do 60 minut i zalecane jest wykonanie 12 zabiegów. Można je wykonywać nawet codziennie. Na nogi, brzuch i ramiona zakładany jest specjalny kombinezon oraz pasy. Urządzenie wywołuje praktycznie niewyczuwalne skurcze mięśni gładkich, zbliżone do tych przy wysiłku fizycznym. Dzięki pobudzaniu kanałów wapniowych odpowiedzialnych za skurcze włókien mięśni gładkich, Redustim dogłębnie eliminuje komórki tłuszczowe. Z kolei bardzo niska częstotliwość pola magnetycznego sprawia, że zabieg jest czystą przyjemnością, a pacjent wychodzi po nim odprężony i zrelaksowany.

Jakich efektów możemy się spodziewać?

Badania kliniczne wskazują na utratę ok. 6 cm w talii po 12 sesjach po 30 minut. Skóra staje się bardziej jędrna i elastyczna, a wygląd sylwetki zmienia się po każdym zabiegu. Po 3 tygodniach możemy zmieścić się w sukienkę lub spodnie mniejsze o nawet 2 rozmiary. I co ważne, poprawie ulega również nasze samopoczucie.

Więcej informacji na stronie: www.ingakalinska.pl

Inga Kalińska Beauty Concierge to coś więcej niż salon kosmetyczny. Tutaj indywidualne podejście do klienta, wieloletnie doświadczenie i holistyczne podejście do zdrowia i urody podnoszą poprzeczkę o stopień wyżej. To, co Inga Kalińska oferuje, jest zupełną innowacją - nowym zawodem, który nigdy wcześniej nie pojawił się na rynku - Beauty Concierge. Wizyta u Beauty Concierge’a jest podobna do wizyty lekarskiej. Jego rolą jest dobranie odpowiedniej terapii, by klient uzyskał oczekiwane efekty. Dzięki temu Beauty Concierge minimalizuje ryzyko nietrafionych zabiegów czy źle dobranych kosmetyków. To oszczędność nie tylko dla portfela klienta, ale przede wszystkim dla skóry, która źle znosi metodę prób i błędów.

Założycielem jest Inga Kalińska – dyplomowana linergistka, hialuronoplastyk i kosmetyczka. W swoim gabinecie używa wyłącznie najwyższej jakości materiałów i surowców, a także sprzętów najnowszej technologii, dając klientom gwarancję skuteczności i efektywności.

