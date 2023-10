Dwaj piłkarze Legii Warszawa zatrzymani po meczu w Holandii. Służby nie chciały wypuścić drużyny z obiektu

Legia Warszawa przegrała z AZ Alkmaar (1:0). Jednak to nie porażka po dosyć wyrównanej grze, była zarzewiem konfliktu, sprawę zbadali dziennikarze TVP Sport Piotr Kamieniecki oraz Robert Błoński z „Przeglądu Sportowego Onet”.

27 801 kibiców obejrzało w czwartek spektakl Legii Warszawa w meczu z Aston Villą (3:2). Niestety, jeden z nich nie wrócił do domu. Krzysztof zwany przez bliskich "Krzyźwą" zginął tragicznie, spadając…

Awantura początkiem dramatu. Dwóch piłkarzy aresztowanych. Trener przygotowania pobity pałkami

Okazuje się, że piłkarze Legii podczas odjeżdżania ze stadionu AFAS Stadium, napotkali opór służb porządkowych. Wyjazd został zablokowany, a sam obiekt zamknięty. Służby holenderskiego klubu poinformowały, że powód wstrzymania piłkarzy jest taki, że ich kibice opuszczają sektor. Redaktor Błoński relacjonuje, że przed meczem próbowano ukraść flagi kibicom Legii. Służby uznały, że jak kibice będą opuszczać swój sektor, to staną się zagrożeniem dla innych. W tym samym czasie część piłkarzy warszawskiego klubu była już w autokarze.

Legia Warszawa świętuje zdobycie Pucharu Polski w bardzo nietypowym stylu. Serb Filip Mladenović biegnąc do kibiców uderzył dwóch piłkarzy Rakowa Częstochowa. Natomiast w szatni drużyny portugalski…

Jesteśmy na Google News . Dołącz do nas i śledź Portal i.pl codziennie. Obserwuji.pl !

W sprawie piłkarzy, którzy zostali zatrzymani, zaalarmowano polskich przedstawicieli w Holandii. Służby nie chciały nawet rozmawiać z polskim konsulem, a to dlatego, że obaj piłkarze nie są Polakami. Próbowano skontaktować się z konsulatami Serbii oraz Portugalii, ale rozmowy nie zakończyły się podjęciem decyzji. Jak podaje redaktor Piotr Kamieniecki, wszystko wskazuje na to, że Josue oraz Pankov nie wrócą z drużyną do Warszawy. Lot planowany jest na godzinę 10:00 z lotniska w Amsterdamie.