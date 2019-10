Dwie warszawskie uczelnie biznesowe w prestiżowym rankingu "Financial Times"

Za najlepszą uczelnię biznesową uznana została hiszpańska IE Business School, która wyprzedziła francuską HEC Paris i brytyjską London Business School. Akademia Leona Koźmińskiego została sklasyfikowana w nowym rankingu "Financial Times" na 42. miejscu (spadek z miejsca 20. w porównaniu z ubiegłorocznym rankingiem). SGH zajmuje obecnie 58. pozycję (awans z miejsca 59.).

Twórcy rankingu Masters of Management 2019 , w którym oceniane były kierunki magisterskie z zarządzania, studiów MBA i EMBA, a także programy dla wyższej kadry menedżerskiej, europejskich uczelni biznesowych, wzięli pod uwagę:

Absolwenci dobrze zarabiają i robią kariery

Wrażenie robią zarobki absolwentów uczelni sklasyfikowanych w rankingu. Według "Financial Times" absolwenci zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego po 3 latach od ukończenia studiów zarabiają średnio ok. 65 tys. dol. rocznie, natomiast dyplom SGH pozwala myśleć o rocznych zarobkach na poziomie ok. 48,8 tys. dol.

Gdyby w rankingu brano pod uwagę tylko rozwój kariery po ukończeniu studiów, polskie uczelnie wypadłyby jeszcze lepiej na tle rywali - Akademia Leona Koźmińskiego zajmuje pod tym względem 7. miejsce, natomiast SGH - 19. pozycję.

Pełny ranking Masters of Menagement 2019 można znaleźć w serwisie internetowym "Financial Times"