"Dwór nad Narwią". Premiera w Teatrze Ateneum

Spektakl "Dwór nad Narwią" jest adaptacją nieco zapomnianego przez teatr tekstu Jarosława Marka Rymkiewicza. - To niezwykle ciekawa opowieść, zanurzona w takim trochę horrorowym sosie, co rzadko się zdarza w teatrze - mówi reżyser Artur Tyszkiewicz. - Można zobaczyć horror na scenie, ale horror, który zmierza do jednego celu. Bardzo - jak mi się wydaje - mądrego. A mianowicie opowiada o tym, że my - Polacy ciągle żyjemy ze swoimi zmarłymi, ciągle żyjemy na cmentarzach, ciągle nie możemy oderwać się od swojej przeszłości i spojrzeć w przyszłość. Jest to opowieść o dworze nawiedzonym przez upiory. Taki przegląd jakby naszego polskiego romantyzmu, który mieszka w tymże dworze - dodaje.

Będzie zatem i śmiesznie, i strasznie zarazem. Akcja „Dworu nad Narwią” rozpoczyna się w momencie, kiedy posiadłość kupują nowi właściciele i chcą tu wprowadzić swoje porządki. Przeszkadzają im jednak duchy z przeszłości, które materializują się w świecie żywych i wtrącają się w ich sprawy. Kochliwa hrabina sprzed stuleci odnajduje ducha kochanka we współczesnym dorobkiewiczu, stary generał z dawnego powstania ugania się za młodą mężatką… „Kłania się Fredro i Witkacy, Mickiewicz i Mrożek - czytamy w opisie spektaklu. - Dzisiaj znów uporczywie wracamy do historii, budujemy muzea i szukamy tam naszej dumy. Rymkiewicz zaś powiada: uważajcie, rodacy, upiory przeszłości lubią wysysać z nas krew”.