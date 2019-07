Dworzec Centralny przejdzie modernizację. Będzie wyglądał tak, jak w połowie lat siedemdziesiątych

Dworzec Centralny. Modernizacja w duchu modernizmu

Wpisany niedawno na listę zabytków Dworzec Centralny ma w najbliższych latach przejść modernizację. Ma ona oznaczać w tym przypadku przywrócenie jednolitego stylu korytarzy i hal dworca. Dziś w obrębie wnętrza budowli występuje znaczna dowolność architektoniczna, która ma zostać zakończona wraz ze zmodernizowaniem obiektu. Do dworca powróci wystrój z drugiej połowy lat 70. Na tym jednak nie koniec, bo w "retro" wystrój wnętrza zostaną wkomponowane udogodnienia zwiększające dostępność obiektu - Pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących, obsługa osób z niepełnosprawnościami, język migowy, specjalne ścieżki dla osób niedowidzących, nowa formuła schodów ruchomych. Można to wkomponowywać w sferę zabytków - deklaruje w rozmowie z agencją Newseria, Krzysztof Mamiński, Prezes PKP S.A.

Zmieni się także polityka spółki względem reklam we wnętrzu obiektu..Jak zapowiada PKP, reklamy nie znikną z dworca, ale będą musiały zostać zmienione w swoje dotychczasowej formule. Nie będzie to, jak deklaruje Krzysztof Mamiński, "słup ogłoszeniowy". Reklamy mają bowiem zostać uporządkowane. choć jak zapewnia, spółka nie przystępuje nagle do remontu dworca, a jedynie do poprawy jego wyglądu. Modernizacja ta zaplanowana jest na najbliższe lata i zbiegnie się prawdopodobnie z remontem linii średnicowej zaplanowanym na lata 2019 - 2022.