Dworzec Wschodni, Warszawa. Na stacji pojawią się wreszcie platformy dla wózków

Dworzec kolejowy Warszawa Wschodnia stanie się odrobinę bardziej przyjazdy osobom niepełnosprawnym i rodzicom, którzy podróżują z dziećmi w wózkach. Aż trudno uwierzyć, że na tym węźle kolejowym nie ma wind ani platform, dzięki którym można by się dostać na peron, bez proszenia o pomoc innych osób. Widok rodziców z wózkiem, a do tego z bagażem to codzienność na tym dworcu.