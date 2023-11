"Dziadek do orzechów" w Fabryce Norblina. Spektakularna wystawa otwarta już od piątku. To będzie hit tej zimy! Martyna Konieczek

To będzie prawdziwy hit tegorocznej zimy! Już od 17 listopada w galerii immersyjnej Art Box Experience w Fabryce Norblina będzie można zanurzyć się w świat z opowieści "Dziadek do orzechów". Widowisko zachwyca muzyką, bajkowymi projekcjami i oszałamiającymi efektami specjalnymi. Wybraliśmy się na przedpremierowy pokaz, by pokazać Wam jak prezentuje się immersyjny "Dziadek do orzechów". Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.