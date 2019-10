Dzieciaki do Rakiet: ruszyła kolejna edycja konkursu dla szkół

Tenis na lekcjach WF w szkołach podstawowych – to założenia akcji Dzieciaki do Rakiet. Do programu może zgłosić się każda polska podstawówka. 60 z nich otrzyma sprzęt do gry w tenisa, a nauczyciele przejdą profesjonalne szkolenia. Zgłaszać się można do 28 października.

Ruszyły zgłoszenia do akcji Dzieciaki do Rakiet! Aby wziąć udział w akcji, wystarczy wejść na stronę www.dzieciakidorakiet.pl i przesłać krótki filmik pokazujący sportowe pasje uczniów. Spośród zgłoszeń 50 szkół wybiorą internauci, zaś 10 – kapituła akcji. Dzięki temu 60 kolejnych podstawówek otrzyma sprzęt do gry w tenisa oraz profesjonalne szkolenia dla nauczycieli. Celem akcji organizowanej przez Bank BNP Paribas jest wprowadzenie tenisa na lekcje wychowania fizycznego.

Zgłosić się może każda szkoła podstawowa w Polsce, publiczna i niepubliczna. W ubiegłych latach do akcji zgłosiło się między innymi wiele szkół z województwa mazowieckiego, zarówno z większych miast, jak i z małych miejscowości.

To już czwarta edycja akcji Dzieciaki do Rakiet. Po raz trzeci jest ona skierowana do szkół. Dotychczas do programu przystąpiło 150 podstawówek, dzięki czemu ich uczniowie mogą grać w tenisa w ramach lekcji WF.

Dzieciaki do Rakiet to inicjatywa Banku BNP Paribas, której celem jest popularyzacja tenisa wśród dzieci, a także ich rodziców i nauczycieli. Latem już po raz czwarty organizatorzy zorganizowali cykl eventów, w których dzieciaki mogły spróbować swoich sił na minikortach, dzięki czemu kilka tysięcy dzieciaków miało szansę złapać tenisowego bakcyla.

– Trzeba promować tenis, by ta dyscyplina była jeszcze bardziej popularna. Dlatego chętnie wsparłam akcję Dzieciaki do Rakiet i cieszę się, że dzięki niej dzieciaki mają tyle radości z gry – powiedziała Iga Świątek, ambasadorka akcji Dzieciaki do Rakiet.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.dzieciakidorakiet.pl.