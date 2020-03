"Dziękujemy Wam". Nietypowe bilbordy w podziękowaniu dla pracowników służby zdrowia

Nietypowe bilbordy pojawiły się na Pradze. Na plakatach podziękowanie dla służby zdrowia, która na co dzień walczy z koronawirusem. Okazuje się, że to akcja społeczna, która potrwa do końca kwietnia.

W Warszawie, przy Al. Stanów Zjednoczonych, pojawił się nietypowy bilbord. Na zdjęciu widzimy pracowników służby zdrowia, którzy podają sobie ręce, a na środku napis "Dziękujemy Wam #sluzbazdrowia". Okazuje się, że jest to kampania społeczna, którą zorganizowali operatorzy nośników oraz drukarnie (z Warszawy i Poznania). – Połączyliśmy siły, by wyrazić naszą solidarność z pracownikami służby zdrowia. Mam nadzieję, że słowa wdzięczności, które pojawią się na plakatach naszej produkcji, a następnie zawisną na ulicach Warszawy, staną się symbolicznym wyrazem wsparcia dla wszystkich ratowników, pielęgniarek i lekarzy – mówi Grzegorz Kaszyński, właściciel i prezes warszawskiej drukarni Servcomp.

Akcja ma potrwać do końca kwietnia. Plakaty pojawią się także w innych polskich miastach.