Dzieła sztuki w szczytnym celu w Atrium Targówek

Czytanie niesie ze sobą cały szereg korzyści zarówno z neurobiologicznego, jak i psychologicznego punktu widzenia. Wciągająca lektura rozwija wyobraźnię i wspomaga koncentrację, relaksuje, pogłębia wiedzę, wzbogaca słownictwo, poprawia pamięć, ćwiczy myślenie analityczne, opóźnia demencję i spowalnia rozwój choroby Alzheimera oraz podnosi empatię. Dzieci, którym czyta się książki dużo szybciej się uczą i mają lepsze wyniki w szkole. Wspólne czytanie umacnia także więź z rodzicem. Dlatego Atrium Targówek aktywnie włącza się do ogólnopolskiej akcji „Zaczytana Wystawa”, by wspólnie z jej organizatorem, Fundacją Zaczytani.org, zachęcać klientów galerii handlowej oraz mieszkańców Warszawy do częstszego spędzania czasu z książką.

Wystawa „Zaczytane Ławki” będzie dostępna w Atrium Targówek w dniach 21 stycznia – 4 lutego w godzinach funkcjonowania galerii. Artystyczne instalacje, o niezwykłym designie, z pewnością skłonią przechodniów do zatrzymania się na chwilę, a być może dla części zwiedzających staną się też źródłem inspiracji i zachęcą do sięgnięcia po literaturę. Autorami ławek są znani artyści oraz osoby medialne: Michał Rusinek, Mateusz Damięcki, Beata Pawlikowska, Wojciech Mazolewski, Rafał Żak, Rafał Olbiński, Dorota Gorczyca oraz Dominik Jasiński, co zapewnia unikalny charakter każdej rzeźby.

Wystawie towarzyszyć będzie zbiórka książek, zaplanowana na niedzielę, 26 stycznia. W tym dniu każdy będzie mógł podzielić się swoim domowym księgozbiorem w szczytnym celu. Przekazana literatura powinna być w dobrym stanie i wydana po 2000 roku. Zebrane zasoby zasilą bibliotekę Szpitala Bródnowskiego i posłużą do bajko- oraz biblioterapii dla pacjentów. Zainicjowana 26 stycznia zbiórka zainauguruje też całoroczną akcję zbierania książek na rzecz szpitala na Bródnie realizowaną przez Atrium Targówek we współpracy z Zaczytani.org.

Na 26 stycznia galeria przygotowała także szereg dodatkowych atrakcji. W godzinach 11:00 - 14:00 dla rodziców wraz z dziećmi zaplanowano wspólne czytanie bajek z bajkoedukatorem Zaczytanych, przedstawienie interaktywnego teatrzyka lalkarskiego w wykonaniu Konny Puppets, a także animacje, konkursy oraz bajkowe malowanie buziek i tatuaży.

– 8 unikalnych ławek, które staną w naszej galerii handlowej oraz w okolicy przystanku autobusowego obok Atrium Targówek ma przede wszystkim propagować częstsze sięganie po literaturę – mówi Michał Nowakowski, dyrektor Atrium Targówek. – Książka i zawarta w niej historia mogą oderwać nas na chwilę od codzienności i pomóc się zrelaksować. Mogą stać się również elementem terapii i wpłynąć na poprawę zdrowia, dlatego dodatkowo organizujemy zbiórkę książek dla dzieci i dorosłych przebywających w szpitalu – dodaje Michał Nowakowski. Zachęcamy mieszkańców Warszawy i okolic do aktywnego udziału w wystawie i podzielenia się swoim księgozbiorem w tym szczytnym celu.

Odpowiedzialne podejście Atrium Targówek do realizowanej działalności to naturalny efekt silnego związku galerii handlowej z mieszkańcami i miastem oraz świadomego prowadzenia biznesu przez obiekt należący do Grupy Atrium. Spółka rozwija i unowocześnia swoje centra handlowe tak, by mogły pełnić ważną społecznie funkcję w przestrzeni publicznej oraz być dostosowane do lokalnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców miast, w których działają.