Dzielnica Wisła. Kajaki, joga, leżaki, a może bajki dla najmłodszych? Idziemy nad rzekę

Punkty Dzielnicy Wisła podczas wakacji działają codziennie od godz. do do 18. Na czterech plażach - Saskiej, Poniatówce, Zoo i Żoliborz Warszawscy możecie za darmo wypożyczyć m.in. piłki do gry w siatkówkę, rakietki do badmintona, koce, wygodne leżaki. To jednak nie wszystko, na miejscu u plażowych możecie się zapisać na bezpłatne wyprawy kajakowe i wycieczki żaglówką.

Aktywnie na Wiśle

Jeśli nie straszne są wam wiosła to w każdą sobotę i niedzielę możecie kajakiem wyruszyć na spływ z wawerskiej plaży Romantyczna na Poniatówkę. Uczestnicy grupowej wyprawy będą podczas spływu poznać zakątki niedostępne z lądu. Z daleka od hałasu, zbliżają się do warszawskiej natury. Zapisy dostępne u warszawskich plażowych.

A może wycieczka jachtem? Miłośnicy żeglugi mogą wybrać się w sobotnie popołudnia na rejs jachtem po Wiśle. Na pokładzie sternik opowiada, jak sterować żaglówką, kto ma pierwszeństwo na wodzie, a także czym jest zęza i szot. Wycieczki odbywają się o godz. 12, 13 i 14, a zapisy prowadzone są u plażowych, w punktach Dzielnicy Wisła oraz tutaj.