Dzielnice zamykają place zabaw. Mieszkańcy nie dostosowali się do wcześniejszych próśb. "Piękna pogoda kusi"

Dzielnice zamykają place zabaw

Dzielnica Wola ograniczyła dostęp do 41 placów zabaw, 6 siłowni plenerowych oraz wszystkich boisk przyszkolnych. Jak wyjaśnił Krzysztof Strzałkowski, miejsca te zostały zamknięte i odpowiednio oznaczone. Kolejną dzielnicą, która podjęła taką decyzję jest Praga Południe. W komunikacie na Facebooku czytamy: "W związku z wieloma zgłoszeniami od mieszkańców Pragi Południe i informacjami o licznym gromadzeniu się rodzin z dziećmi i innych osób w grupach po kilkanaście osób, będących w różnym wieku na placach zabaw, Zarząd Dzielnicy Praga-Południe mając na uwadze wprowadzony stan epidemiczny, w celu przeciwdziałania tworzeniu się warunków sprzyjających rozprzestrzenianiu się koronawirusa podjął decyzję o zamknięciu placów zabaw, będących w administrowaniu dzielnicy do odwołania. Działania podyktowane są troską przede wszystkim o najmłodszych". Urząd dzielnicy zwrócił się również do prezesów spółdzielni mieszkaniowych, by ograniczyli dostępność takich miejsc.