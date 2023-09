Dziś wypada Dzień Bez Samochodu. Jak co roku podróżowanie komunikacją miejską w Warszawie tego dnia jest darmowe. Nie trzeba kasować biletów w tramwajach, autobusach, oraz pociągach SKM, a bramki w metrze są otwarte. Bez opłat będzie można podróżować także pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Wszystkie szczegóły dotyczące Dnia bez Samochodu poniżej.

Dzień Bez Samochodu to zwieńczenie Europejskiego Tygodnia Mobilności, który odbywa się co roku w dniach od 16 do 22 września. W dniach 16-17 (w weekend) zorganizowane zostaną warszawskie Dni Transportu Publicznego, które ten obchody tego tygodnia w stolicy rozpoczną (ich zapowiedź znajdziecie tutaj). Wzorem lat ubiegłych, ostatniego dnia tej inicjatywy w Warszawie będzie można bezpłatnie podróżować komunikacją miejską. Chodzi o zachęcenie kierowców do pozostawienia swoich samochodów na parkingu i przesiadki do komunikacji - rezygnacja z jazdy autem, w którym podróżuje często sam kierowca, zmniejsza emisję szkodliwych zanieczyszczeń, czyli chroni środowisko.

Komunikacją miejską za darmo

Jak co roku w Warszawie za darmo pojedziemy metrem (otwarte bramki wejściowe), autobusem, tramwajem i pociągiem SKM. W rozmowie z nami darmowe przejazdy potwierdziła także rzeczniczka Kolei Mazowieckich, Donata Nowakowska. Z kolei na swoim Facebooku darmowe przejazdy w tym dniu potwierdziła Warszawska Kolei Dojazdowa. Najwięksi przewoźnicy w aglomeracji jak co roku chętnie włączają się do akcji promującej podróże komunikacją miejską.

Akcja darmowych przejazdów ma oczywiście promować transport publiczny i zachęcić by tego dnia nie używać auta, a przekonać się o alternatywie w postaci komunikacji miejskiej. Szansa na wypróbowanie dobrze zorganizowanego transportu zbiorowego to oczywiście okazja by zachęcić kolejne osoby do regularnego korzystania z tej formy podróży. W Europejskim Tygodniu Mobilności uczestniczy aż 2564 miast z 41 krajów. Co ciekawe 10 miast spoza Europy - w tym aż 7 japońskich. Tegoroczne hasło całego wydarzenia to "Oszczędzaj energię!" (oryg. Save Energy!).

Dni Transportu Publicznego

Dni Transportu Publicznego to okazja, by lepiej poznać miejską komunikację. Warto wziąć udział w wydarzeniach organizowanych na terenie zajezdni autobusowej MZA przy ul. Ostrobramskiej na Pradze Południe. W sobotę 16 września bramy zajezdni zostaną otwarte dla odwiedzających o godz. 10. Aż do godziny 16 będzie odbywać się wielki piknik rodzinny z różnorodnymi atrakcjami. Podczas pikniku będzie można zdobyć wejściówki na niedzielne zwiedzanie bocznicy kolejowej "Warszawa-Wola SKM", zajezdni tramwajowej "Żoliborz" oraz stacji techniczno-postojowej metra "Kabaty".

