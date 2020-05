Dzień dziecka w Teatrze Polskim

Sprzedaż biletów rozpocznie się w poniedziałek 1 czerwca i potrwa do 5 czerwca.

Bilety w cenie 3 zł do nabycia na stronie teatrpolski.waw.pl.

Spektakl dostępny będzie do 7 czerwca.

Jeden z najbardziej żywotnych utworów literatury dziecięcej – „Pinokio” Carla Collodiego, w klasycznej i widowiskowej inscenizacji na Dużej Scenie Teatru Polskiego. W tytułową rolę wciela się Piotr Bajtlik. Niesamowitym Przygodom Pinokia towarzyszy muzyka Grzegorza Turnaua oraz barwna scenografia Jarosława Kiliana. Premiera odbyła się równo 10 lat temu - 16 maja 2010 roku.

„Pinokio” to jeden z najsłynniejszych utworów, zaliczanych do kanonu klasyki literatury dziecięcej. Powieść Carla Collodiego ukazywała się w odcinkach w latach 1881-1883. Postać Pinokia jest (obok Piotrusia Pana) archetypem postaci dziecięcej we współczesnej kulturze. Niezwykłą żywotność treści utworu potwierdza niezliczona ilość kontynuacji, wariacji i adaptacji scenicznych oraz filmowych.

Jarosław Kilian bawi się znaną opowieścią i szuka w niej uniwersalnego przesłania dla dzieci w każdym wieku. Niewdzięcznik, łobuziak, leń Pinokio jest cudownie zabawny i tragiczny w swoich zmaganiach z własną naturą o to, by być dobrym. Najmłodsi widzowie odnajdą w „Pinokiu” znaną opowieść o akceptacji siebie oraz o ciekawości świata, służącej nieskrępowanemu wychowaniu. Starsi widzowie mają okazję przypomnieć sobie raz jeszcze jedną z najpiękniejszych historii o sensie zdobywania życiowego doświadczenia.

W obsadzie spektaklu m.in. Piotr Bajtlik, Lidia Sadowa, Maksymilian Rogacki, Szymon Kuśmider, Marcin Jędrzejewski, Dominik Łoś, Izabella Bukowska-Chądzyńska, Tomasz Błasiak, Marta Alaborska i Marta Kurzak.

Utwór Carla Collodiego to dla najmłodszych widzów Teatru Polskiego okazja, aby przekonać się, jak siła wyobraźni wprawiona zostaje w ruch przy użyciu tradycyjnej maszynerii teatralnej. Spektakl „Pinokio” jest wizytówką cyklu Teatr Polski Dzieciom, w ramach którego na naszych scenach odbywają się cykliczne prezentacje przedstawień dla młodych widzów.

Zwiastun spektaklu: https://youtu.be/xUmkow4PQ3U

***

Z kolei 6 czerwca udostępnimy Teatr Polski czyta dzieciom: „Król Maciuś Pierwszy”

Z okazji Dnia Dziecka sięgamy po „Króla Maciusia Pierwszego” - ponadczasowy utwór Janusza Korczaka. Opowieść o chłopcu, który przedwcześnie musiał przejąć obowiązki władcy, mimo iż wydana ponad sto lat temu (1922), nadal porusza wyobraźnię dzieci i dorosłych. Król Maciuś (w tej roli Paweł Krucz) stawia czoła wielu wyzwaniom, uczy się od starszych, m.in. od Smutnego Króla (Antoni Ostrouch), a jednocześnie nie chce rezygnować ze swoich pragnień. Jego przygody stają się okazją, by rozmawiać o prawach dzieci.

„Król Maciuś Pierwszy"

Reżyseria: Ewa Domańska

Obsada:

Król Maciuś – Paweł Krucz

Narrator – Eliza Borowska

Felek – Tomasz Błasiak

Ministrowie, Generał, Porucznik – Dominik Łoś

Smutny Król – Antoni Ostrouch

Wydarzenie realizowane we współpracy z Komitetem Ochrony Praw Dziecka i Fundacją Kultury i Sztuki Taki Jestem.

Sprzedaż biletów rozpocznie się w sobotę 6 czerwca i potrwa do 10 czerwca.

Bilety w cenie 5 zł do nabycia na stronie teatrpolski.waw.pl.

Czytanie dostępne będzie do 12 czerwca.

Zapraszamy na licytacje przedmiotów pochodzących z dworu Króla Maciusia, które wesprą działalność Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Tron Króla Maciusia:

https://charytatywni.allegro.pl/tron-krola-maciusia-pierwszego-i12103459

Fotel Najstarszego Ministra:

https://charytatywni.allegro.pl/fotel-najstarszego-ministra-i12103537

Jednocześnie zachęcamy Państwa także do wsparcia statutowej działalności Komitetu Ochrony Praw Dziecka: https://zrzutka.pl/res4we

Zapraszamy najmłodszych na wspaniałe przygody z Teatrem Polskim w Warszawie :)