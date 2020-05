Dzień Dziecka w Warszawie. 9 pomysłów na fantastyczny dzień z najmłodszymi na mieście

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” - powiedział kiedyś Janusz Korczak. Uśmiech na twarzy dzieci powinien gościć każdego dnia, ale szczególnie w dniu ich święta.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w tym roku nie są organizowane festyny, pikniki czy koncerty z okazji Dnia Dziecka. Jednak samo święto wszystkich dzieci się odbędzie. Wybierzcie się razem na lody, pizzę, piknik lub do kina, zróbcie coś co sprawi wam moc przyjemności. Pamiętajcie by cieszyć się rzeczami małymi i małymi radościami.

Co robić z okazji Dnia Dziecka?