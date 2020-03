Dzień Kobiet 2020, Warszawa. Gdzie zabrać ukochaną osobę, mamę lub siostrę? Polecamy najciekawsze miejsca

Macie dosyć spędzania Dnia Kobiet w tradycyjnych miejscach? Mama dla was coś bardzo ciekawego! Niewidzialna Wystawa to kulturalno-edukacyjny projekt, który przybliża świat osób niewidomych. W pierwszej części uczestnicy przez ponad godzinę przebywają w całkowitych ciemnościach, są zdani tylko na zmysł dotyku, słuchu, węchu i równowagi. Prowadzeni przez niewidomych lub niedowidzących przewodników przyzwyczajają się do nowego sposobu doświadczania – z wyłączeniem wzroku. Warto chociaż raz odwiedzić to miejsce. Może Dzień Kobiet będzie dobrym powodem? Niewidzialna Wystawa odbywa się na pierwszym piętrze galerii Millenium Plaza (Al. Jerozolimskie, tuż obok Pl. Zawiszy). Wystawa jest czynna codziennie (w tygodniu w godz. 12.00-20.00, w weekendy w godz. 10.00-20.00). Bilety kosztują 30/34 zł. Adres: Aleje Jerozolimskie 123a

niewidzialna.pl