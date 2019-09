Dzień Odkrywców z Samsung w Centrum Nauki Kopernik. Święto nauki i technologii

Centrum Nauki Kopernik jest jednym z symboli współczesnej Warszawy. Od samego początku cieszy się ogromną popularnością zarówno wśród dzieci jak i dorosłych. Jest to miejsce, które łączy pasję do odkrywania, eksperymentowania i nauki z ciekawością i dobrą zabawą. Od trzech lat Centrum Nauki Kopernik wspólnie z Samsungiem, w ostatnią niedzielę wakacji organizują Dzień Odkrywców. To znakomita okazja, aby tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego spędzić czas z rodziną. Tego dnia wszyscy chętni mogą wejść do Centrum zupełnie za darmo i odkryć fascynujący świat nauki.

- Dzień Odkrywców z Samsung, organizujemy już po raz trzeci. Wspólnie z Centrum Nauki Kopernik zapraszamy zwiedzających do 11 interaktywnych stref Samsunga a także do zwiedzania 400 eksponatów, które mieszczą się tu na co dzień. Firma Samsung wraz z Centrum Nauki Kopernik świętuje w ten sposób długoletnie partnerstwo, które trwa nieprzerwanie od 2010 roku mówi Magdalena Olborska, CSV and Partnership Manager Samsung Electronics Polska.

11 stref. Samsung w naukowej odsłonie

Celem Centrum Nauki Kopernik jest rozbudzenie ciekawości i skłanianie do samodzielnego poznawania świata poprzez eksperymentowanie. Podczas Dnia Odkrywców wszyscy zwiedzający mieli szansę wziąć udział w specjalnie przygotowanych atrakcjach. A przy tym poczuć w sobie pasję odkrywcy.

W tym roku na wszystkich małych i dużych odkrywców czekało aż 11 wyjątkowych stref. Jedną z nich była galeria iluzji, dzięki której odwiedzający mogli sprawdzić swoją spostrzegawczość. Powstała także strefa dla starszych dzieci oraz ich opiekunów, którzy nie boją się mocnych wrażeń. Za pomocą okularów VR oraz systemu 360 Whiplash mieli okazję wybrać się w podróż wirtualnym samolotem. Dla fanów zabaw przygodowych powstało stanowisko do odkrywania skarbów. Za pomocą telefonów i zainstalowanych na nich aplikacji zwiedzający mogli spróbować swoich sił w poszukiwaniu ukrytych pod piaskiem przedmiotów . Nie zabrakło także stref o tematyce medycznej. Aplikacja „Serce AR” umożliwiała obejrzenie trójwymiarowego modelu serca na tablecie, a najnowszy sprzęt USG Samsung – zobaczenie naczyń krwionośnych, ślinianek, tarczycy oraz dróg oddechowych. Dużą popularnością cieszyło się także SPA dla smartfonów, w którym czyszczenie i dezynfekcja telefonu były wykonywane m.in pod lampą UV. Specjaliści oferowali również wygrawerowanie czegoś na telefonicznych akcesoriach. Specjalne atrakcje czekały także na tych, którzy chcieli poznać nowe zastosowania znanych urządzeń technologicznych. Najmłodsi oraz ich opiekunowie mieli okazję przejść szybki kurs mikrofotografii oraz stworzyć własny mikroskop z wykorzystaniem smartfonu, wskaźnika laserowego i latarki. Odwiedzając strefę „Odkurzanie powietrza” można było zobaczyć i usłyszeć jak działają oczyszczacze powietrza, a odwiedzając „Warsztaty na chłodno” m.in. dowiedzieć się, co oprócz jedzenia kryją w sobie lodówki.

- Technologia i nauka pomagają nam kształtować przyszłość. Możliwość testowania nowoczesnych urządzeń firmy Samsung i poznawania z ich pomocą praw rządzących światem jest dużą atrakcją dla naszych zwiedzających. Inspiruje także do samodzielnego eksperymentowania z wykorzystaniem elektroniki – już w domu - mówi Piotr Wróbel z Centrum Nauki Kopernik.

Co roku wydarzenie cieszy się ogromną popularnością. Podczas poprzednich edycji z atrakcji Dnia Odkrywców korzystało każdorazowo około 4 tys. warszawiaków i turystów.

Partnerstwo dla nauki

Firma Samsung współpracuje z Centrum Nauki Kopernik od początku jego istnienia. Jako Partner Strategiczny wspiera Centrum Nauki Kopernik przy tworzeniu programów edukacyjnych czy dostarczaniu rozwiązań technologicznych na potrzeby ekspozycji. Podczas trwającej już 9 lat współpracy odpowiadała także za organizację specjalnych wystaw i wydarzeń, takich jak m.in. cieszące się dużą popularnością „Wieczory dla dorosłych”, w czasie których Kopernik jest dostępny tylko dla osób pełnoletnich. Była także inicjatorem strefy Samsung i kropka, skupiającej się na technologii kropek kwantowych czy strefy kodowania, dzięki której można było zapoznać się z podstawami programowania.