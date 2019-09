Dzień otwarty programu „Chodź na łyżwy” i łyżwiarski piknik rodzinny w Warszawie

Po sukcesie wiosennej edycji flagowego programu popularyzatorskiego PZŁF oraz udanym otwarciu sezonu, które odbyło się 1 września w Krakowie, nadeszła pora na kolejny przystanek programu Chodź na łyżwy. Tym razem pełen łyżwiarskich atrakcji dzień będzie miał miejsce w stolicy.

Jestem bardzo zadowolona z tego, jak w tym roku przebiega program. Wyraźnie widać coraz większe zainteresowanie łyżwiarstwem figurowym wśród dzieci i młodzieży, co udowadnia, między innymi, frekwencja podczas dni otwartych, a także liczba grup prowadzonych przez kluby biorące udział w programie. W edycji jesiennej bierze udział ponad 440 dzieci z całej Polski. Cieszy zarówno fakt, że przybywa nowych uczestników programu, jak i to, że dzieci, które brały udział w edycji wiosennej programu chcą kontynuować naukę jazdy na łyżwach

- komentuje Dominika Mazur, koordynator programu „Chodź na łyżwy”.

Mimo iż założenia programu „Chodź na łyżwy” nie uległy zmianie - jest on kierowany przede wszystkim do dzieci ze szkół podstawowych - to związek postanowił wzbogacić formułę zapraszając do zabawy na lodzie także dorosłych.

Trochę starsi adepci łyżwiarstwa będą mogli spróbować swoich sił pod czujnym okiem licencjonowanych szkoleniowców PZŁF. Będący zwykle obserwatorami postępów swoich pociech rodzice, tym razem będą mieli sposobność by znaleźć się w centrum wydarzeń.

Zajęcia będą prowadzone w czterech turach, które rozpoczną się o godzinie 9.00. Rejestracja wystartuje o godzinie 8.15.

Harmonogram dnia otwartego:

08.15 początek rejestracji

09.00 - 09.35 pierwsza grupa

09.35 - 10.10 druga grupa

10.10 - 10.20 pokazy

10.20 - 10.55 trzecia grupa

10.55 - 11.30 czwarta grupa

O 10.10 zgromadzeni będą mogli obejrzeć pokaz w wykonaniu Wicemistrzyni Polski Juniorek Oliwii Rzepiel oraz zawodników warszawskich klubów. Po zajęciach będzie można wziąć udział w animacjach z nagrodami od PGE Energia Ciepła SA.

W sobotę wszystkim uczestnikom dnia otwartego na Towarze zapewnimy dużą dawkę łyżwiarskiego szaleństwa. Pokazy mistrzów, warsztaty, atrakcje zarówno dla dorosłych, jak i dzieci - tak brzmi proponowany przez nas, alternatywny sposób spędzenia sobotniego przedpołudnia. Do zobaczenia na Torwarze! - zachęca Dominika Mazur

Wstęp i udział w zajęciach jest bezpłatny, na miejscu będzie można wypożyczyć łyżwy.

W Warszawie w programie „Chodź na łyżwy” udział biorą trzy kluby:

Figure Skating Academy Warsaw

UKŁF Ochota Warszawa

MUKS Walley-Plus Duo

Program Chodź na łyżwy

Program organizowany przez Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki ma na celu popularyzację łyżwiarstwa, jako sportu, który może uprawiać każdy, niezależnie od wieku, w szczególności dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Korzyści dla zdrowia i rozwoju emocjonalnego są bardzo szybko zauważalne, dlatego nie zwlekaj i po prostu – chodź na łyżwy!