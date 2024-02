Dzień Singla 2024 w Warszawie. Co robić samemu lub ze znajomymi? Oto nasze propozycje

Dzień Singla obchodzony jest na całym świecie... dzień po walentynkach, czyli 15 lutego. Wybraliśmy najciekawsze miejsca, do których warto się wybrać w pojedynkę lub ze znajomymi. Chociaż Walentynki to święto dedykowane zakochanym, to nie oznacza, że osoby, które jak dotąd nie odnalazły swojej drugiej połowy, powinny ten czas spędzić czas w domu. W Warszawie nie brakuje przecież atrakcji dla singli. Kliknij w poniższą galerię i zobacz, co robić samemu lub ze znajomymi 15 lutego w stolicy.