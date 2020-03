Dzień św. Patryka 2020 online. Jak świętować w czasach epidemii?

Nie ma dnia Św. Patryka bez muzyki. Do najbardziej znanych krzewicieli irladzkiego folku na świecie należą chyba The Dubliners, a oprócz tego także The Chieftains, The Clancy Brothers, The Irish Rovers. Ostatnie dekady przyniosły takie zwrot w kierunku ludowych korzeni muzyki u innych wykonawców: Sinéad O'Connor, czy newagowe brzmienie Enya. Osobny nurt stanowi także połączenie punk rock’a z klasycznymi motywami muzyki irlandzkiej, prezentowane przez The Pogues, czy Flogging Molly oraz Dropkck Murphy’s. Koncerty online tego ostatniego będzie można oglądać o godzinie 2:00 w nocy czasu polskiego za pośrednictwem Youtube’a, Facebook’a i Instagramu zespołu. Jeśli jesteście fanami, warto nie kłaść się spać. A jeśli nie chce wam się czekać tak długo, możecie puścić braci Golec i wyłączyć dźwięk. Przy odrobinie wyobraźni i zmrużonych oczach będą wyglądać dostatecznie irlandzko.

domena publiczna