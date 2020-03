Dziewiąty sezon Veturilo właśnie się rozpoczął. Czeka blisko 6 tysięcy rowerów w 400 stacjach

1 marca rozpoczął się dziewiąty sezon Veturilo. Do końca listopada można wypożyczać dokładnie 5792 rowerów, które znajdują się w 398 stacjach . Podczas przerwy sezonowej wszystkie jednoślady przeszły przegląd techniczny oraz dokonano niezbędnych napraw i wymiany uszkodzonych elementów, co oznacza, że rowery wrócą na ulice w bardzo dobrym stanie.

Podkreślamy, że stacje w wyżej wymienionych miejscowościach są kompatybilne z systemem warszawskim . Oznacza to, że nawet jeśli rower wypożyczycie np. w Markach, możecie go zwrócić w stacji zlokalizowanej na terenie Warszawy.

Nie tylko warszawiacy mają do swojej dyspozycji Veturilo. Również w mniejszych miejscowościach pod stolicą można wypożyczać rowery miejskie. 1 marca sezon rozpoczął się również w:

Jak wypożyczyć rower miejski Veturilo?

Rowery dostępne są dla każdego zarejestrowanego użytkownika - założone w poprzednich sezonach konta użytkowników pozostają ważne. Osoby, które po raz pierwszy będą chciały skorzystać z roweru miejskiego, mogą zarejestrować się korzystając ze strony internetowej systemu lub aplikacji mobilnej. Aby wypożyczyć rower, na koncie w systemie trzeba mieć co najmniej 10 lub 20 złotych.

Pierwsze 15, 20 lub 30 minut (w zależności od zapisów Regulaminu) każdego wypożyczenia jest bezpłatne. Po ich przekroczeniu opłaty są naliczane zgodnie z cennikiem - podkreśla operator.

Rowery można wypożyczać za pomocą aplikacji mobilnej, terminala lub kontaktując się z BOK.

Zmiany w Veturilo

Przypominamy, że system rowerów miejskich Veturilo na obecnych zasadach będzie działać do końca tegorocznego sezonu, czyli do listopada. Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje bowiem ''Studium koncepcyjne funkcjonowania Warszawskiego Roweru Publicznego po 2020 roku''. Dokument ten będzie podstawą do określenia kształtu przyszłego systemu Veturilo - odpowie na pytania o m.in. liczbę i rozlokowanie punktów wypożyczeń, taryfy, model wypożyczeń (stacje, ich brak, albo model pośredni). W zeszłym roku odbyły się już konsultacje społeczne, w ramach których zebrano ponad 5 tys. uwag od mieszkańców Warszawy.