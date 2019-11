Dziki dają w kość mieszkańcom Wesołej. Wchodzą na prywatne posesje. Trwa odstrzał i odłów

„Dziki w zeszłym roku dawały się we znaku zwłaszcza na jesieni, gdy mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali ten temat do radnych i pracowników Lasów Miejskich Warszawa” - tłumaczy Hubert Zieliński, radny z Wesołej, który dopytuje urzędy o to, co chcą zrobić z tą sprawą. W tym roku sytuacja wygląda podobnie. W zalesionej części Wesołej spacerują dziki. Niektóre wchodzą także na prywatne posesje.

Problem - zdaniem radnego – spowodowany jest niewystarczającym odłowem klatkowym. Poza tym okręgi łowieckie nie miały pozwolenia na odstrzał.

- W 2019 r. z tereny Dzielnicy Wesoła do tutejszej jednostki wpływały zgłoszenia w formie telefonicznej oraz pisemnej z prośbą o interwencję w sprawie dzików głównie z okolic ulicy Topolowej - odpowiada Andżelika Gackowska, zastępca dyrektora Lasów Miejskich w Warszawie. W pobliżu znajduje się las oraz teren obwodu łowieckiego (działa tam koło „Grzywacz”).