E-kontrola. 102 tys. sprawdzonych aut i 12 tysięcy mandatów. Warszawa znalazła sposób na kierowców gapowiczów

Niebywały sukces e-kontroli w Warszawie

102 934 skontrolowanych pojazdów i 12 196 wystawionych mandatów za brak opłaty parkingowej. To styczniowy bilans e-kontroli, która działa w Warszawie od miesiąca. Niewątpliwie nowy system wdrożony przez ZDM jest wielkim sukcesem i batem na kierowców-gapowiczów. - Nasze działania przynoszą pierwsze efekty. W porównaniu do stycznia 2019 roku liczba opłat za postój wzrosła o 12 proc. - informują drogowcy. I dodają, że w planach jest zakup kolejnych aut do e-kontroli.

- O dokumenty opłaty dodatkowej nie muszą martwić się osoby, które opłaciły postój, posiadają abonament mieszkańca lub kartę N+. System automatycznie „wyrzuci” jedynie numery rejestracyjne pojazdów, których kierowcy nie zapłacili za parkowanie. Pozostałe numery są automatycznie kasowane - informuje ZDM.

Jak działa e-kontrola?

System ma wspomóc piesze patrole, które kontrolują wnoszenie opłat za parkowanie. Obecnie w Warszawie działa blisko pięćdziesięciu kontrolerów - to za mało, by sprawdzić wszystkie ulice mieszczące się w strefie płatnego parkowania. Dlatego też wielu kierowców ryzykuje i nie płaci za parking, licząc, że patrol tym razem pojawi się w innym miejscu. Tymczasem według ZDM dwa samochody wyposażone w kamery mają osiągnąć skuteczność 10 pieszych patroli.