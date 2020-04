E-skrzynka: Poczta otworzy i zeskanuje twoją korespondencję

E-skrzynka to usługa, która ma ruszyć w związku z pandemią koronawirusa. Od teraz wszystkie rachunki, pisma i zawiadomienia, których nie mogliśmy dostać na e-mail, zostaną otwarte przez pracownika poczty i w naszym imieniu zeskanowane, a następnie przesłane do nas pocztą elektroniczną. Ten ogromny postęp w usługach pocztowych jest dziełem ministerstwa cyfryzacji.

"To projekt, nad którego wdrożeniem pracowaliśmy od dawna. Obecna sytuacja przyspieszyła tylko jego realizację. o kolejny dowód na to, że w czasie, w jakim się znaleźliśmy - cyfryzacja jest naszym sprzymierzeńcem. To także kolejny powód, dla którego warto założyć profil zaufany- mówi cytowany przez PAP minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Usługa, jak podkreśla minister Cyfryzacji, jest w pełni bezpieczna, ponieważ pliki przesyłane są na e-skrzynkę profilu zaufanego. Za datę odebrania listu będzie się teraz uważać moment wyświetlenia go w e-skrzynce. Jeśli obywatel nie otworzy elektronicznego listu, zostanie on zwrócony do nadawcy. Gdy już otworzymy list w formie elektronicznej, poczta wyśle go nam także w wersji papierowej. To ogromna innowacja, ponieważ list raz otwarty nie będzie już awizowany.