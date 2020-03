Edukacja na odległość w Warszawie. Czy uczniowie dokończą rok szkolny ucząc się zdalnie?

Od ponad tygodnia uczniowie ze względu na zamknięte szkoły pozostają w domach. Jednak - jak wszyscy podkreślają - to nie jest czas wolny, taki jak w wakacje i powinien zostać również wykorzystany na naukę. Uczniowie za pośrednictwem dziennika elektronicznego otrzymują od swoich nauczycieli partie materiału do przerobienia i zadania do odrobienia. Szkoły pozostaną zamknięte do Świąt Wielkanocnych.

Tylu wiadomości w Librusie (to dziennik elektroniczny, który służy do kontaktu nauczycieli z uczniami i rodzicami) co od decyzji o zamknięciu szkół ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa, rodzice i uczniowie pewnie nie widzieli nigdy wcześniej. Każdy z nauczycieli przysyła pakiet zadań, które uczniowie powinni odrobić w domu. Zadania (co prawda dla ochotników) przysyłają nawet panie ze świetlicy. Cześć zajęć - jak na przykład prace plastyczne wymagają rzeczy, które każdy ma w domu. A w czasie zalecenia #zostanwdomu trudno wymagać od dzieci i rodziców gonitwy w celu ich zdobycia. Zwiększony ruch w systemie Librus Synergia jest obserwowany od kilku dni mówi Marcin Kempka, prezes zarządu Librus:

- Ruch generowany przez nauczycieli i uczniów znacząco wzrósł. Cały czas rozbudowujemy naszą infrastrukturę aby nie dać się zaskoczyć kolejnymi wzrostami obciążenia. Pracujemy również nad nowymi usprawnieniami w systemie Librus, które pomogą im odnaleźć się w nowej rzeczywistości szkoły online.

Wielu rodziców skarży się na niemożność pogodzenia pracy zdalnej z nauczaniem swoich dzieci. problem w szczególności dotyczy młodszych dzieci w wieku 8-10 lat, które nie mają nawyku samodzielnej nauki oraz wymagają uwagi i maja w sobie wiele chęci do zabawy a nie nauki. - Jeszcze miesiąc i wylądujemy w Tworkach - mówi mama, która zdalnie pracuje w domu i próbuje ogarnąć trójkę dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Motywacja to podstawa Zamknięcie szkół i zdalne a przede wszystkim zdalne nauczanie wymaga od uczniów odpowiedniej motywacji i samodyscypliny. Rodzice, którzy ze względu na sytuację pracują zdalnie w domu też nie mogą całego czasu poświęcić na edukację domową swoich dzieci.

O motywacji dla uczniów pomyśleli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 319 im. Marii Kann na Ursynowie. Specjalnie dla swoich podopiecznych nagrali krótki filmik #wyzwanie45minut! Uczniowie znajdują tam słowa wsparcia i proste rady, które mogą być pomocne w codziennym zmaganiu się z nauką.

Nauka zdalna. Nie wiadomo do kiedy szkoły pozostaną zamknięte

Według decyzji ogłoszonej 11 marca, szkoły mają być zamknięte do środy 25 marca. Jednak ze względu na rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że okres ten zostanie wydłużony. - Na chwilę obecną nie ma decyzji o wydłużeniu czasu zawieszenia zajęć, ale przygotowujemy się na różne scenariusze. Dla nas kluczowe są wytyczne Ministerstwa Zdrowia i GIS. Chcemy skupić się na tym, aby pomóc nauczycielom, dyrektorom szkół, placówek oświatowych w nauce zdalnej z uczniami. Apelujemy do nauczycieli o rozsądne stopniowanie przekazywanych uczniom poleceń - mówi Anna Ostrowska, Rzecznik Prasowy MEN. Ministerstwo Edukacji Narodowej stara się reagować i przygotowywać potrzebne dla nauczycieli i uczniów narzędzia wspomagające. - Przygotowaliśmy rekomendacje dla nauczycieli, z jakich narzędzi korzystać. Na platformie epodreczniki.pl, stronach cke.gov.pl czy gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć materiały do zdalnej pracy z uczniami - dodaje Ostrowska.

Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową. To treści, które mogą być wykorzystane w trakcie zdalnego nauczania. MEN dysponuje też platformą do zdalnego nauczania epodreczniki.pl. To bezpłatne, stworzone i administrowane przez Ministra Edukacji Narodowej narzędzie edukacyjne, które oferuje nauczycielom i uczniom gotowe materiały dydaktyczne. Platforma umożliwia także tworzenie, współtworzenie nowych treści i dzielenie się nimi z uczniami, tworzenie testów sprawdzających. Daje również możliwość śledzenia postępów uczniów, a nawet indywidualizację pracy z uczniem.

– Warto korzystać z rzetelnych, merytorycznych źródeł. Na stronie epodreczniki.pl znajdują się materiały do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkół, które uwzględniliśmy w przykładowych planach lekcji. Chcemy, aby w czasie zawieszonych zajęć uczniowie mieli możliwość utrwalenia wiedzy i powtórzenia dotychczasowych lekcji. Dla nauczycieli może to być okazja do zdobywania nowych kompetencji – podkreślił minister edukacji Dariusz Piontkowski.

Ministerstwo chce stopniowo przygotować nauczycieli do pracy zdalnej - Prosimy nauczycieli o to aby stopniowo przygotowali się do pracy zdalnej z uczniami. Pierwsze kilka dni traktujemy jako przygotowanie się do tego typu nauki - mówi minister Piontkowski. MEN kończy prace nad rozwiązaniami prawnymi, które mają uregulować zdalną edukację. - Do momentu kiedy to nie wejdzie w życie, nie można wystawiać ocen ani oceniać za ten materiał, który był zadawany w trakcie zdalnej nauki. Ale ta sprawa zostanie uregulowana i wkrótce wszyscy będą mogli realizować program nauczania, oceniać czy klasyfikować uczniów w sposób zdalny. Wszelkie informacje przydatne dla nauczycieli znajdują się na stronach MEN-u. Najbliższe dni mają pokazać jak system sprawdzi się w praktyce gdy przerwa w szkołach zostałaby przedłużona. Do zdalnej edukacji przygotowana jest również platforma Librus. Jak zapewnia prezes Librusa, Marcin Kempka, system ma Planer Lekcji , który daje wszystko co jest potrzebne do zgromadzenia materiałów do wirtualnej lekcji. System posiada również moduły projektów czy zadań domowych, które umożliwiają zorganizowane nadsyłanie prac przez uczniów w formie elektronicznej.

Jeżeli chodzi o video-połączenie z klasą to producenci dzienników nie oferują takich rozwiązań. Tutaj niezastąpione stają się platformy firm trzecich, szeroko udostępniane w sposób nieodpłatny.

- Nasz system dba o to żeby przesyłać informacje o tych spotkaniach i gwarantować sprawny przepływ informacji pomiędzy nauczycielami i uczniami, także na urządzenia mobilne. - tłumaczy Kempka.