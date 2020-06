Nie tylko dorośli mogą zmieniać świat. Dzieci także mają wpływ na to, co je otacza. Muzeum Warszawy we współpracy z MamPrawoWiedzieć.pl przygotowało wskazówki i aktywności, które pomogą w tym niełatwym zadaniu. W Dzień Dziecka na stronie internetowej Muzeum Warszawy rusza nowy program „Edukacji obywatelskiej”.

Dzieci zmieniają świat Projekt „Edukacja obywatelska” to zachęta dla najmłodszej publiczności Muzeum, do poznania swoich praw i możliwości oraz współpracy z innymi. Projekt ma na celu zaangażowanie poprzez zabawę i wzmocnienie takich umiejętności, jak współdziałanie, uważność na otoczenie czy empatia. Z pierwszych zadań, które 1 czerwca pojawią się w zakładce „Edukacja online”, dowiemy się m.in. czy dzieci są obywatelami miasta, jak mogą wpłynąć na jego kształt oraz kim jest najmłodszy radny w mieście. Tydzień Dziecka „Edukacja obywatelska” w Muzeum Warszawy jest także częścią "Tygodnia Dziecka" organizowanego przez ADESTE Warszawa. Weźmie w nim udział ponad 20 stołecznych instytucji kultury: od teatrów, przez biblioteki i centra kultury, po muzea i galerie. W programie tegorocznej edycji, która potrwa od 29 maja do 7 czerwca, znalazły się m.in. koncerty, opowieści, warsztaty, zajęcia i spektakle w wersji online. Strona internetowa: www.muzeumwarszawy.pl

