Egzamin na policjanta w Warszawie. Test MultiSelect: przykładowe pytania testu psychologicznego do policji PM

Test MultiSelect (MS) to jeden z etapów postępowania kwalifikacyjnego do służby w policji, obok testów sprawnościowych i z wiedzy ogólnej. Jego zadaniem jest zweryfikowanie, czy kandydat pasuje do idealnego profilu policjanta. Test MultiSelect: przykładowe pytania testu psychologicznego do policji.