Ekologiczni na Pradze. Sobotnie atrakcje dla dzieci w Galerii Wileńskiej

– Działania proekologiczne są jednym z priorytetów Galerii Wileńskiej. Promujemy transport publiczny, korzystamy z energii pochodzącej w 100% z odnawialnych źródeł, ograniczamy zużycie energii poprzez stosowanie oświetlenia LED, na naszym dachu są zamontowane ule dla miejskich pszczół. Wydarzenie ekologiczne od lat jest stałym punktem w naszym rocznym kalendarzu – chcemy inspirować mieszkańców Pragi do pozytywnego działania – mówi Victoria Kiwior, marketing manager Galerii Wileńskiej.

Wstępem do wydarzenia jest trwający właśnie konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 6-12 lat, zorganizowany we współpracy z Warszawskim ZOO. Tematyka to „Zagrożone gatunki”, o których przedstawiciel ogrodu zoologicznego opowie szczegółowo podczas wydarzenia 12 października. Będzie też można obejrzeć wystawę zdjęć przedstawicieli zagrożonych gatunków zwierząt. Konkurs potrwa do 6 października. Prace plastyczne można składać w recepcji galerii.

Wydarzenie „Ekologiczni na Pradze” 12 października będzie obejmować dwie strefy: główną strefę eventową na poziomie +1 galerii oraz strefę warsztatów kulinarnych na poziomie +2. W głównej strefie będą się odbywać warsztaty kreatywne o tematyce ekologicznej: dzieci będą mogły tworzyć zielniki, zabawki „z niczego”, ekologiczne przypinki według własnego pomysłu. Dzięki współpracy z Fundacją Zmiana, która prowadzi m.in. projekt „Biblioteki Sąsiedzkie”, pojawi się też temat drugiego życia książek. Dzieci poznają technikę papier mache oraz mocno uruchomią wyobraźnię. Do dyspozycji wszystkich będą gry ekologiczne, a profesjonalny konferansjer zaprosi dzieci do wzięcia udziału w konkursach z nagrodami przygotowanymi przez sklepy Galerii Wileńskiej.