Ekopatrol uwolnił psa, który spędził 14 godzin bez wody w gorącym samochodzie

Pies zamknięty w samochodzie

Zwierzę, zamknięte we wnętrzu srebrnego osobowego volvo pozostawiono przy ulicy Bohaterów Warszawy. Osoba, która zgłosiła się do straży miejskiej twierdziła, że zwierzę uwięzione było od godziny 22:00 w sobotę (17 sierpnia), aż do południa dzień później.

Gdy strażnicy znaleźli zwierzę, temperatura powietrza na zewnątrz sięgała blisko 30 stopni Celsjusza. Strażnicy miejscy powiadomili policję i wraz z funkcjonariuszami postanowili uwolnić zwierzę. Psa, po podaniu wody i przeniesieniu do klimatyzowanego pomieszczenia, przewieziono do schroniska na Paluchu.