Eksplozja bomby na zachód od Warszawy. Zmarł młody mężczyzna, jego rówieśnik trafił do szpitala. Są zarzuty dla 23-latka Michał Mieszko Skorupka

Wybuchła bomba, zginął 26-latek. Prokuratura stawia zarzuty Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie Zobacz galerię (3 zdjęcia)

W piątek pod Sochaczewem na Mazowszu doszło do śmiertelnego wypadku. Na terenie leśnym eksplodowała bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. W wyniku zdarzenia zginął 26-latek, a jego rówieśnik trafił do szpitala. Policja zatrzymała mężczyznę, który przebywał z nimi w lesie. Usłyszał już prokuratorskie zarzuty, grozi mu do 10 lat więzienia.