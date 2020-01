Elastyczne słupki rozdzielą ścieżki rowerowe od chodników? ZDM odpowiada na pomysł radnej

W grudniu 2019 r. radna Ursynowa Halina Kupiecka zwróciła się do burmistrza dzielnicy z interpelacją ws. poprawy bezpieczeństwa na stołecznych ścieżkach rowerowych. Kupiecka zwróciła uwagę, że na ścieżkach stycznych do chodnika często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji.

Piesi nagminnie wchodzą na ścieżki rowerowe, stwarzając zagrożenie. Rowerzyści natomiast wjeżdżają na chodnik w celu wyprzedzenia innego rowerzysty lub pieszego spacerującego po ścieżce rowerowej.

Rozwiązaniem tego problemu miałyby być elastyczne słupki rozdzielające chodnik od drogi dla rowerów. "Słupki takie są bezpieczne, miękkie, posiadają element uchylny i nie będą stanowić zagrożenia zarówno dla pieszych jak i rowerzystów" - przekonuje Halina Kupiecka, dodając, że takie rozwiązania sprawdzają się za granicą.