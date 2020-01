Electronics Show, Warszawa 2020. To tutaj najlepsze światowe marki elektroniczne pokażą swoje produkty i usługi

Jeśli nadal się zastanawiacie czy wziąć udział w wydarzeniu, te opinie na pewno Was przekonają:

- Pasja, ludzie, biznes – tak mógłbym streścić targi Electronics Show. Jestem elektronikiem z zawodu od 14 lat, ale to była moja życiówka. Dzięki spotkaniom na targach zdobyłem możliwości i zespół, który pozwoli nam stworzyć produkty o niesłychanej kompozycji designu, światła LED oraz elektroniki użytkowej z aplikacją na urządzenia mobilne. Nasze nowe produkty z pewnością zaprezentujemy podczas kolejnej edycji - powiedział Dawid Czapiewski, CEO, Future Led Design.

- Bardzo dobra lokalizacja, świetny dojazd, impreza organizowana z rozmachem i polotem, co przełożyło się na dużą liczbę odwiedza- jących. Jako twórcy sprzętu audio klasy Hi End czuliśmy się na targach dobrze i komfortowo dzięki wzorcowej opiece technicznej i logistyce. Wszystkim wahającym się, czy zaprezentować się na targach zdecydowanie polecam - przekonuje Tomasz Rogula, CEO, Zeta Zero & TR Studios.