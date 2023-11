Elegancki TBS na Ochocie. Miasto buduje na „lex developer”. Dlaczego nie zgodnie z planem?

- Chcemy, żeby te mieszkania były jak najbardziej nowoczesne. Inwestycję będziemy oddawać do użytku w 2026 roku. Cieszę się, że program mieszkaniowy uległ przyspieszeniu – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Przypomnijmy, że do tej pory nie udało się samorządowi oddawać do użytku obiecanych 1,8 tys. mieszkań miejskich (socjalnych, komunalnych i TBS) rocznie.