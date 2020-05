Elektrownia Powiśle otwiera się na nowe już 20 maja

Elektrownia Powiśle, wyjątkowe miejsce łączące historię z nowoczesnością, otwiera się na nowe. Już od 20 maja klienci będą mogli skorzystać z oferty handlowej Elektrowni Powiśle oraz z wybranych lokali gastronomicznych, znajdujących się w strefie Food Hall. Otwarcie pierwszej w Polsce strefy Beauty Hall, której oferta skupia ponad 300 usług w dziedzinie urody i pielęgnacji, zaplanowane jest na początek czerwca.

Na tych, którzy zaplanowali zakupy, w Elektrowni Powiśle czekają wyjątkowe zagraniczne marki, m.in. pierwszy w Polsce sklep Urban Outiffiters, pierwszy w Warszawie i drugi w Polsce sklep Weekday, COS, Levi’s, Converse czy Hugo. Zakupy w Elektrowni Powiśle to także szansa dla miłośników polskich marek na zakupy stacjonarne w ich ulubionym sklepie jak Warsaw Concept Store, Jestem Slow Concept Store, Chosen By, Vasina, Confashion, Orska i wiele innych.

Uruchomienie lokali gastronomicznych w Elektrowni Powiśle uzależnione było od terminu kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z pandemią. Po ogłoszeniu nowych wytycznych dla gastronomii, strefa Food Hall może zacząć działać razem z częścią handlową. Strefa gastronomiczna Food Hall w Elektrowni Powiśle to 17 konceptów gastronomicznych, serwujących kuchnię z wielu zakątków świata oraz 3 wyjątkowe bary. Od środy, 20 maja dla klientów dostępne będą wybrane lokale, m.in. Dim Sum Box, Tel Aviv, Trufla Pasta Bar i The Fry oraz wszystkie bary. Pozostałe koncepty będą otwierać się sukcesywnie, w kolejnych dniach. Strefa Food Hall została przystosowana do nowych wytycznych dla gastronomii, tak by wszyscy klienci i pracownicy czuli się w pełni bezpiecznie. Mimo, że w środę klienci nie będą mieli jeszcze okazji doświadczyć w pełni wyjątkowej atmosfery Food Hallu, w którym docelowo będzie mogło wspólnie jeść i bawić się ponad 600 osób, to na wielkie świętowanie przyjdzie jeszcze czas.

Od poniedziałku, 18 maja, klienci Elektrowni Powiśle mogą także skorzystać z pełnej oferty restauracji zlokalizowanych w budynku B przy placu zewnętrznym od ulicy Zajęczej – serwującej nowoczesną azjatycką kuchnię Pełną Parą oraz unikatowego konceptu Kuby Wojewódzkiego i Józefa Krawczyka – Niewinni Czarodzieje 2.0.

Część handlowa Elektrowni Powiśle będzie czynna od poniedziałku do soboty od godz. 10:00 do 22:00 i od godz. 10:00 do 21:00 w niedziele handlowe. Strefa gastronomiczna Food Hall otwarta będzie od godz. 11:00 do 24:00 od poniedziałku do czwartku (w niedzielę od godz. 10:00) oraz od godz. 11:00 do 24:00 w piątek i od godz. 10:00 do 24:00 w sobotę. Dodatkowo, wybrane bary czynne będą w piątki i soboty do godz. 2:00 w nocy. W piątki i soboty w godzinach 9:00 – 15:00 w Elektrowni Powiśle działa również eko targ Plonoteka, który już od kilku miesięcy przyciąga klientów poszukujących certyfikowanych i ekologicznych produktów, prosto od lokalnych producentów oraz rolników.

Dbając o bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w Elektrowni Powiśle, na jej terenie wprowadzony został szereg zasad bezpieczeństwa, które nie tylko są w pełni zgodne z wytycznymi dla centrów handlowych i gastronomii, ale także rozszerzają je o dodatkowe rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo odwiedzających. Przestrzeń Elektrowni Powiśle, w tym strefa gastronomiczna Food Hall, została odpowiednio przystosowana do funkcjonowania w nowym reżimie sanitarnym – w wielu miejscach umieszczone zostały instrukcje i oznaczenia informujące o zasadach zachowania oraz środkach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektu.