Elektrownia Powiśle. Zajrzeliśmy do "katedry przemysłu". W środku sklepy, restauracje i salony kosmetyczne

- To „katedra przemysłu” z początków XX wieku. Takich obiektów w Europie już praktycznie nie ma - mówią mi architekci z pracowni APA Wojciechowski, którzy zajmowali się historycznym obiektem na Powiślu. O mały włos perełka nieopodal brzegu Wisły nie przetrwałaby do dziś. Ogromny teren dawnej elektrowni miejskiej - uruchomionej w 1904 roku - był w opłakanym stanie. W 2001 roku przestano tu produkować prąd, a konstrukcja zaczynała się sypać.

Sporą działkę, wraz z przyległościami, kupiła irlandzka spółka deweloperska. Na północnej części zbudowała budynki mieszkaniowe. Hala – wpisana w rejestru zabytków – nie mogła zostać zburzona pod "mieszkaniówkę". Irlandczycy wystawili teren na sprzedaż. Kupili go Amerykanie – Tristan Capital Partners i White Star Real Estate. Szybko zaczęło się ratowanie zabytkowej hali. Konieczna okazała się wymiana całej konstrukcji stalowej. Wzmocniono ją nową – żelbetową – która trzyma obiekt w ryzach. Przy okazji zamiast jednego poziomu wyodrębniono cztery.

W środę – 20 maja – otwierają się niektóre restauracje, a także sklepy m.in. Urban Outfitters (pierwszy w Polsce) czy Hugo, które znajdują się na wyższych piętach hali. Z założenia będą to niewielkie butiki, choć szwedzki COS wynajął blisko 800 mkw. na trzech piętrach budynku. Nowością Elektrowni Powiśle jest „korytarz piękności” (beaty hall), który zajmą fryzjerzy, salony piękności oraz sklepy z kosmetykami. Jak udało nam się dowiedzieć, ta część Elektrowni Powiśle otworzy się na początku czerwca .

Hala to nie jedyna przestrzeń, którą na sporej działce buduje amerykański deweloper. Od 2018 roku do budynków biurowych (to w sumie 28 tys. mkw.) wprowadzają się kolejni najemcy. W parterach znalazły się tam także sklepy i restauracje. Uruchomiono również 90 apartamentów na wynajem. W przyszłym roku powstać ma także hotel Barceló.

Lista sklepów i restauracji

Zakupy:

Urban Outfitters (debiut w Polsce), Weekday (debiut w Warszawie), COS, Marc O’Polo Denim, Levi’s, Converse, Napapijri, Elementy Wear, Warsaw Concept Store, Jestem Slow Concept Store, Optique Exclusive, atelier Paprocki&Brzozowski, neoperfumeria GaliLu, Orska

Beauty Hall:

Beauty Skin Klinika Zdrowia i Urody, Warszawska Izba Lordów, Duda Hair Design, Nail & Beauty Bar, Alba1913, Balance & Beauty by Marta Bem, Lycon, DNA Clinics, Let’s Beauty

Gastronomia:

Niewinni Czarodzieje 2.0, Pełną Parą, Bio Box, Osmania, Tel Aviv Urban Food, Soul Food, Złota Kura, Dim Sum Box, Trufla Pasta Bar, Vietlabb, Quattro Canti, YE YE Mex Food, Zimny Drań, Tres Toros, lodziarnia Na końcu tęczy, Vita Cafe, Dziugas House, Lindt, Lifestyle Designers Cafe