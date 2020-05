Elementy skutecznej sprzedaży. Zyskaj przewagę

Każda firma nastawiona na zysk i rozwój musi znać tajniki skutecznej sprzedaży. Potrzeba jednak wielu działań, aby znaleźć, zainteresować i pozyskać klienta. Handlowcy muszą posiadać umiejętność prezentacji produktów lub usług marki, ale też budowania argumentacji, prowadzenia negocjacji i wywierania wpływu. Jeśli chcesz poznać elementy skutecznej sprzedaży, które pozwolą Twojej firmie zyskać przewagę, dowiedz się więcej o metodach stosowanych przez doświadczonego trenera sprzedaży.

Nie chcemy, aby nam sprzedawano. Wolimy kupować Skuteczna sprzedaż nie polega na sprzedawaniu. Dogłębne zrozumienie tej zasady oraz poznanie mechanizmów z nią związanych to klucz do stania się dobrym handlowcem. Dlaczego? Ponieważ ludzie nienawidzą, gdy się im coś sprzedaje, ale uwielbiają kupować. Handlowcy powinni więc posiadać umiejętności zadawania wnikliwych pytań, słuchania i wchodzenia w szczegóły. Konieczna jest również asertywność w komunikacji z klientem. Wbrew pozorom to nie relacje są podstawą sukcesu w sprzedaży. To jedynie narzędzia pomagające pozyskać oraz utrzymać klienta. W trakcie szkolenia sprzedażowego prowadzonego przez Szymona Lacha, doświadczonego trenera sprzedaży, handlowcy oraz firmy poznają zasady skutecznej sprzedaży, która: • Jest opłacalna dla obu stron. • Oparta jest na partnerskich transakcjach. • Koncentruje się na celach i potrzebach klienta. • Pozwala sprzedawcy świadomie zarządzać komunikacją z klientem.

• Pozwala klientowi wybrać – co i od kogo kupi. Uczestnicy szkolenia z metod sprzedaży mają szansę uzyskać odpowiedzi na fundamentalne pytania odnoszące się do efektywnej sprzedaży, a dotyczące między innymi sposobów dotarcia do osób zainteresowanych produktem lub usługą, czy metod umożliwiających pozbycie się strachu przed otwartą i asertywną komunikacją z klientem. W sprzedaży najważniejsza jest praktyka. Z tego względu najlepszą formą szkolenia jest training on the job – nowoczesna, praktyczna forma pracy z handlowcem i jego klientami, która pozwala na indywidualny trening i zwiększenie kompetencji sprzedażowych. Techniki wywierania wpływu. Sztuka prowadzenia dialogu Poznanie techniki wywierania wpływu oraz umiejętności perswazji umożliwia stworzenie zestawu skutecznych narzędzi sprzedaży, opartych o zasady etyki w biznesie. Na szkoleniach biznesowych dowiesz się, że wywieranie wpływu jest w istocie wzmacnianiem komunikatu, który staje się precyzyjny pod względem merytorycznym i logicznym.

Odwołanie się do emocji oraz umiejętny przekaz niewerbalny to dodatkowe umiejętności, jakie można zdobyć podczas szkolenia z technik perswazji prowadzonych przez Szymona Lacha. W trakcie kursu uczestnicy poznają również sztukę wchodzenia w dialog z osobami konfliktowymi, którzy są niechętnie nastawieni do ewentualnego procesu sprzedaży. Kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia mają dużą wartość w także codziennym życiu. Dzięki nim można rozpoznać manipulacje, jakich doświadczamy ze strony innych. Wiedza staje się w rezultacie przewagą, którą można wykorzystać na polu zawodowym oraz prywatnym. Umiejętności negocjacyjne zdobyte w trakcie szkolenia handlowców to niezwykle cenione kompetencje niezbędne do pracy w handlu. Prowadź biznes, który buduje relację i zaufanie Budowanie bogatych i owocnych relacji z klientami to skuteczna droga do sukcesu w biznesie. Poznanie technik wywierania wpływu or technik perswazji ułatwia wchodzenie w relacje z klientami oraz umiejętne ich podtrzymywanie.

Dobry biznes ma na celu pomoc, wsparcie klientów oraz generację zysków dla tych, którzy go tworzą i w nim pracują. Jeśli któregoś z tych elementów brakuje, biznes się kończy. Aby tego uniknąć, trzeba stale przekonywać innych do kupowania produktów, a tym samym nieustannie budować zaufanie i relacje, a także umiejętnie je podtrzymywać. Dlatego znajomość tych technik jest niezbędna w pracy handlowców, ale też managerów, pracowników działów HR oraz pracowników działów obsługi klienta. Szymon Lach. Szkolenia na czas kryzysu Obecny kryzys na rynku sprawił, że wiele firm zaczęło borykać się z ogromnymi problemami finansowymi. Sytuacja dynamicznie się zmienia, co wymusza na przedsiębiorstwach konieczność szybkiego dostosowywania się do stale zmieniających się wymagań. Mimo bardzo negatywnych nastrojów panujących wśród przedsiębiorców, trzeba znaleźć w sobie energię do działania, ponieważ tylko dzięki działaniu można znaleźć sposób na wyjście z kryzysu.