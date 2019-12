Emil B., zabójca 16-letniego Kuby może trafić do więzienia na 25 lat

Zabójca z Wawra spędzi młodość w więzieniu

Prokuratura postawiła 15-latkowi zarzut zabójstwa w zamiarze bezpośrednim. Miał on, zdaniem prokuratury, przygotowywać się do zabójstwa, przewidywać konsekwencje czynu, a także opisywać swoje zamiary. Choć zabójca w chwili popełnienia czynu był pod wpływem środków odurzających, ze sporządzonej opinii wynika, że był poczytalny.

Jak dowiedział się Superexpress Emil B. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił wyjaśnień w sprawie. To jednak nie uchroni go przed konsekwencjami. Będzie on sądzony jak osoba dorosła. Kodeks karny nie przewiduje dożywotniego pozbawienia wolności dla osoby, która nie ukończyła 18 lat, co oznacza, że maksymalnym wymiarem kary w tym przypadku jest 25 lat więzienia.

Taki właśnie wyrok grozić może młodocianemu mordercy.

