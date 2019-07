Emirates: Rekrutacja lipiec 2019. Linie lotnicze poszukują pracowników z Polski. Ile można zarobić?

Ponadto, brany pod uwagę będzie także strój kandydatów - garnitur z krawatem w przypadku mężczyzn i elegancka spódnica z żakietem w przypadku kobiet. Po pomyślnym przejściu pierwszego etapu wybrani kandydaci wezmą udział w drugiej części rekrutacji.

Emirates - zarobki

Podstawowe zarobki personelu pokładowego to ok. 4260 zł miesięcznie. Warto dodać, że jest to wynagrodzenie wolne od podatku. Przewoźnik płaci bowiem w dirhamach (waluta Zjednoczonych Emiratów Arabskich). Poza podstawą dostaje się 58 zł za każdą godzinę spędzoną w powietrzu. Średnia pracownika to około 80-100 godzin. W sumie, według informacji przewoźnika, stewardessy i stewardzi otrzymują około 9500 zł miesięcznie.